اسرائيل تعلن استهداف فيلق القدس الايراني بغارات جنوب دمشق

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي السبت إن مقاتلات إسرائيلية قصفت عددا من الأهداف في قرية عقربا جنوب شرق العاصمة السورية دمشق “لإحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني” ضد أهداف إسرائيلية”.

وأضاف أدرعي إن الغارة جاءت ضد “نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية”.

وحسب المتحدث، كان فيلق القدس الإيراني يخطط لهجمات ضد إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة.

وتعقيبا على الغارات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: “أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران في أي مكان، قواتنا تعمل في كافه الجبهات ضد الهجمات الإيرانية”.

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وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلية أن القوات الإيرانية شنت في عام 2018 ثلاث ضربات صاروخية على إسرائيل انطلاقا من سوريا، مضيفا أن استخدام طائرات مسيّرة “انتحارية” معدّة للانفجار عند بلوغها أهدافها يشكل “تكتيكا مختلفا” وجديدا.

وكان التلفزيون السوري قد أفاد بوقوع انفجارات في سماء العاصمة دمشق.

وأضافت وسائل إعلام سورية أن الدفاعات الأرضية تصدت “لأهداف معادية”.