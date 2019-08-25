الافتاء المصرية: الوشم حرام اما المايكروبليدنج فحلال!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - اجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، عن سؤال حول “التاتو” ان كان حلالا ام حراما.

وقال الشيخ احمد وسام: “ان التاتو ان كان بطريقة الوشم فالوشم حرام اما اذا كان بطريقة المايكروبليدنج الحديثة فهذا حلال”.

وشرح الشيخ الفرق بين الوشم المايكروبليدنج قائلا “ان الوشم يتم بغرز الابر حتى يخرج الدم ثم يحشى هذا المكان بالصغبة وتحبس هذه الصبغة مع الدم تحت الجلد اما المايكروبليدنج فهو يحدث صبغة في الطبقة الثانية او الثالثة للجلد قبل ان تصل الابر الى الدم”.