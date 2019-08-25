كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - اجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ أحمد وسام، عن سؤال حول “التاتو” ان كان حلالا ام حراما.
وقال الشيخ احمد وسام: “ان التاتو ان كان بطريقة الوشم فالوشم حرام اما اذا كان بطريقة المايكروبليدنج الحديثة فهذا حلال”.
وشرح الشيخ الفرق بين الوشم المايكروبليدنج قائلا “ان الوشم يتم بغرز الابر حتى يخرج الدم ثم يحشى هذا المكان بالصغبة وتحبس هذه الصبغة مع الدم تحت الجلد اما المايكروبليدنج فهو يحدث صبغة في الطبقة الثانية او الثالثة للجلد قبل ان تصل الابر الى الدم”.
كانت هذه تفاصيل خبر الافتاء المصرية: الوشم حرام اما المايكروبليدنج فحلال!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.