رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يخالف كل الأعراف أمام الرئيس الفرنسي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، في صورة أثارت الكثير من الجدل، وهو يضع قدمه على طاولة صغيرة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وجلبت انتقادات وتعليقات غير مرحبة في فرنسا وبريطانيا.

ووفقا لـ“BBC”، فيبدو أن من رأوا أن تصرف جونسون ينطوي على إهانة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ربما تعجلوا في إصدار حكمهم على ما حدث.. حيث أظهر مقطع مصور للقاء أن ما فعله جونسون جاء استجابة لمزحة قالها ماكرون.

ماكرون قال أثناء اللقاء: إن الطاولة الصغيرة قد تستخدم كمسند للقدمين قبل أن يرفع جونسون قدمه اليمنى فوق الطاولة في قصر الإليزيه.

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أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من بريطانيا، وصف بوريس جونسون بالفظاظة قائلا: “تخيل الغضب الذي كان سيملأ صفحات الجرائد البريطانية إذا فعل رئيس وزراء أجنبي ذلك في قصر باكينجهام”.. وكتب آخر: يبدو أنهم لا يعلمون الأخلاق الحميدة في جامعة إيتون (وهي جامعة بريطانية عريقة تخرج منها جونسون.

وفي فرنسا، علق أحد المستخدمين على “تويتر” قائلا: هذه هي تصرفات الطبقة الراقية في بريطانيا، على طريقة بوريس جونسون.. وقال مستخدم فرنسي آخر: تُرى كيف ترى الملكة ما حدث؟.

أليستر كامبل، مدير الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء السابق توني بلير، قال: إنه لأمر محرج أن يأخذ رئيس وزراء المملكة المتحدة كل هذا الوقت لمقابلة المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي ثم يضع قدمه على طاولة الرئيس.. ربما يبدو تصرفا تافها، لكنه يظهر الكثير من الغطرسة وعدم الاحترام”

ووفقا لمراسل “سكاي نيوز”، فإن الأمر لم يتعد كونه مزحة بين الزعيمين.

كما ألقت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على هذا الحدث، وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة “لو باريسيان الفرنسية”: “لا، لم يوجه بوريس جونسون إهانة إلى فرنسا بوضع قدمه على طاولة أمام إيمانويل ماكرون”.