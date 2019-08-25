إبراهيم نصر يرد على شائعة وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري إبراهيم نصر، لضحايا شائعات الوفاة وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار التي تزعم وفاته خلال الساعات الماضية.

الفنان إبراهيم نصر، حرص على الرد على هذه الأخبار بنفسه في تصريحات صحفية قائلا: “أنا بخير وهذه الشائعات لا تستحق أن نهتم بها ولا بد من تجاهلها”.

وأكد النجم القدير أنه يستعد لتقديم برنامج ينتمي إلى برامج المقالب ويشبه برنامج الكاميرا الخفية والذي كان يقدمه منذ سنوات، موضحا أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك وليس التخويف أو الذعر.

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وكان نصر شارك منذ أكثر من عام في بطولة مسلسل “فوق السحاب” مع الفنان هاني سلامة، وتلقى عدداً من العروض الدرامية إلا أنه لم يحسم قراره بشأنها بعد.

ويشارك في بطولة مسلسل “فوق السحاب”، إبراهيم نصر، ونهال عنبر، وعفاف شعيب، واللبنانية ستيفاني صليبا، ومنى عبد الغنى، ومحمد محمود عبد العزيز، وهبة عبد الغني، وإيهاب فهمى، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتونى ماهر، ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين، والعمل من تأليف حسان دهشان، ومن إنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.