في مقابلة صحفية.. شاروخان يُفصح أخيراً عن أسرار علاقته بشقيقته

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن قصة شاروخان الواقعية كفرد انحدر من عائلة متواضعة للغاية إلى أن أصبح أكبر نجم شهدته بوليوود، جزء من سيناريو رأيناه يتكرر كثيراً في سينما بوليوود.

وفي الوقت الذي استطاع فيه الفنان تنصيب نفسه كواحد من أعظم فناني الهند والعالم؛ انتهى به الأمر إلى خسارة الكثير في الطريق. من وفاة أبويه المبكرة إلى أخته شاهيناز التي لم تكن قادرة على تحمل ألم وفاة والديها.

لا يعرف الكثيرين عن شقيقة شاروخان الا القليل، فهي دائمة الابتعاد عن الأضواء. ولكن، مرة واحدة، في مقابلة، تحدث شاروخان عن صحة أخته.

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قال خان SRK بحسب المقابلة التي نشرتها صحيفة ibtimes: “لم تبكي ، ولم تقل شيئًا ، سقطت للتو وضربت رأسها على الأرض. وبعد عامين، لم تبكي، لم تتحدث، لقد غيّرت عالمها ، الآن هي أفضل ، لكنها تعاني من بعض أوجه القصور “.

أثناء متابعته للحديث عن شقيقته، كشف خان: “أثناء صنع فيلمي Dilwale Dulhania Le Jayenge ، عادت إلى المستشفى مرة أخرى وقالوا إنها لن تنجو. أخذتها إلى سويسرا ، وقمت بزيارتها هناك أثناء تصوير اغنية Tujhe Dekha وأغنية Toh Yeh Jaana Sanam. لكنها لم تتعافى أبدًا من فقدان والدها وتضاعف حزنها”.

وأضاف: “كانت ذكية جدًا مثلما أراد والداي أن تكون، لكنها لم تستطع مواجهة حقيقة فقدان والديها، وأنا بطريقة ما طورت الشعور بالانفصال ، والشعور بالبراعة الكاذبة التي أراها في الأماكن العامة ، وروح الفكاهة والكثير من الأشياء التي يعتقد الناس أنها من أساسايات السعادة، للتستر على الحزن الذي يؤثر على حياتي وأصبحت مثل أختي أنا أحب أختي على حالتها ، إنها شخص أفضل بكثير مما يمكن أن تكون عليه ، وأعتقد أنها طفلة الله ، ساذجة جداً وبريئة. أطفالي يحبونها أكثر مما يحبونني وزوجتي ، لكن ليس لدي الشجاعة لكي أكون بسيطًا جدًا”.