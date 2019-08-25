سكارليت جوهانسون أعلى الممثلات أجرًا في العالم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استطاعت الممثلة والنجمة الأمريكية الشهيرة سكارليت جوهانسون، في الفوز بلقب “أعلى الممثلات أجرا” في العالم، للعام الثاني على التوالي.
ووفقا لتصنيف مجلة فوربس السنوي، الذي نشر يوم الجمعة، فقد تلقت سكارليت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.
وجاء المركز الثاني في قائمة “فوربس” لأعلى الممثلات أجرا في 2019، من نصيب الممثلة اللاتينية الكولمبية، وبطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز “Modern Family”، صوفيا فيرجارا، والتي حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.
وجاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.
والتقطت عدسات المصورين، مؤخرا، مجموعة من الصور للنجمة سكارليت جوهانسون وخطيبها كولين جوست في لحظات رومانسية جعتهما على شاطئ هامبتون بنويورك
وكانت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون أعلنت عن خطوبتها رسميًا من الممثل كولين جوست وذلك في الوقت بعد توقيعها عقد فيلمBlack Widow، إضافة إلى نجاح فيلم Avengers: Endgame الذي حقق إيرادات حول العالم حيث تخطي 2 مليار و500 مليون دولار فى شباك تذاكر السينما العالمية
وتدور أحداث الجزء الجديد من العمل حول حرب “Avengers”، مع “ثانوس” في محاولة منهم للعودة بالزمن وجمع الأحجار الـ6 اللانهائية التي أدت إلى اختفاء نصف سكان الأرض في الجزء الثالث، ليتمكنوا من إعادتهم من جديد إلى الأرض، جنبًا إلى جنب مع القضاء على “ثانوس” لتخليص العالم من شره.
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