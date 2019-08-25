تدافع واشتباكات بالعصى في حفل محمد رمضان بالساحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

ورغم عدد البودي جاردات المكلفين بتأمين الحفل إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض حالات الهرج والمرج خلال الحفل جراء قيام بعض الشباب بالقفز من على السور الحديدي الملتف حول مكان الحفل.

بداية الأزمة جاءت بعد بدء الحفل بوقت قصير لاحظ القائمون عليه وجود عدد كبير من الجمهور لا يحملون تذاكر، حاولوا الدخول من خلال القفز أعلى الأسوار الحديدية الملتفة حول المكان المقام به الحفل.

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أفراد البودي جارد حاولوا منعهم من الدخول، إلا أنهم فشلوا في ذلك، حتى تحول الأمر إلى اشتباكات بين الطرفين، واستخدم فيها البودي جارد عددا من العصي وهذا ما أدى إلى تدافع الجمهور الذين هدموا الأسوار الحديدية المحيطة بالمكان لتسود حالة من الفوضى في المكان.

كما أظهرت الصور رد فعل الفنان محمد رمضان من تلك الاشتباكات، وظهوره منفعلا وسط بعض الشباب، إضافة إلى قيامه بتهدئة بعض الغاضبين منهم.

وقدم رمضان خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل محبيه، وسيطر سوء التنظيم على الحفل وحدث تدافع كبير بين الجمهور.

والحفل من تنظيم مصطفى السويسي في ثاني تعاون له مع رمضان بعد نجاح حفلها الأول بالقاهرة، ويشارك في تجهيزات الحفل تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري، fire works سامي يوسف.