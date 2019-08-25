محمد رمضان يسجد على المسرح في حفله بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة 23 أغسطس، بجولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، وسط حضور جماهيري كثيف.

الفنان المصري فاجأ جمهوره خلال الحفل، بقيامه بالسجود على المسرح سجدة شكر لله، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

رمضان قدم خلال الحفل عدة استعراضات غنائية علي أغاني: “مافيا” ،”الملك”، و”انساي”، و”جيشنا صعب”، و”هتولع”، و”كازانوفا”، و”سلطان”، و”فيروس”، و”زلزال”، و”مسا”، و”اقوى كارت”، و”اللهو الخفي”، و”بوم” وغيرها.

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وظهر الفنان بأكثر من إطلالة، والتي تنوعت بين بدلة بيضاء، ثم خلع البليزر، وظهر بـ “سديري”، ثم ظهر بقميص أسود شفاف، ثم أطل بفرو، كما ظهر بفانلة داخلية سوداء، كما أطل بملابس الملاكمة.

وشهد الحفل مجموعة من المؤثرات البصرية والتي كان أخطرها في أغنية “القمر”، والتي قام فيها رمضان بالطيران في الهواء بواسطة رافعة عملاقة علي ارتفاع ١٤ طابقا من المسرح الذي صممه ونفذه تامر فوزي.

والحفل من تنظيم مصطفى السويسي في ثاني تعاون له مع رمضان بعد نجاح حفلها الأول بالقاهرة، ويشارك في تجهيزات الحفل تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وإضاءة ومؤثرات بصرية لوليد الحريري، fire works سامي يوسف.

ورغم عدد البودي جاردات المكلفين بتأمين الحفل إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع بعض حالات الهرج والمرج خلال الحفل جراء قيام بعض الشباب بالقفز من على السور الحديدي الملتف حول مكان الحفل.