صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع كرة القدم.. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتح الفنان المصري صلاح عبدالله ألبوم ذكرياته في مرحلة الشباب، حيث كان يمارس هواية لعب كرة القدم.

صلاح نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة نادرة له مع فريق كرة قدم، وعلق على الصورة وكتب: «الصورة أيام ما كنت بلعب كورة كل ما تشوفها عنيا تقول لرجلي شدي حيلك تقولي خلاص خلصت الفورة».

Advertisements

وسأل الفنان المصري جمهوره عن مكانه وكتب: «أنا فين»، ولكن تعرف الجمهور عليه في الصورة ببساطة، وحازت اللقطة القديمة على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنان الذي أمطره بعدد من التعليقات.

صلاح عبدالله أثار عاصفة من الجدل مؤخرا بعدما نشر تغريدة له كتب فيها عن رغبته في إعلان الاعتزال حتى يترجاه الجمهور ليتراجع عن قراره، مما اعتبره البعض سخرية من قرار الفنانة إليسا الاعتزال.

الفنان المصري يواصل حاليا تصوير دوره في مسلسل «روحين في زكيبة»، والذي يشارك به عدد من النجوم.

كما يواصل صلاح تصوير الجزء الثاني من مسلسل «قيد عائلي»، مع الفنان عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي ريم البارودي، منة فضالي، محمد نجاتي، ومحمد محمود عبدالعزيز وسيمون.