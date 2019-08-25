قبل زفافها.. هنا الزاهد تضع وشما جديدا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية هنا الزاهد، لجلسة لرسم وشم جديد، وذلك قبل حفل زفافها من الفنان المصري أحمد فهمي

هنا الزاهد، اختارت ان تضع وشم لعصفور صغير، وذلك على عكس خطيبها الذي اختار قبل اشهر ان يضع وشماً كبيراً لوجه كلب، يشبه كلبه، تعبيراً عن حبه الكبير للكلاب.

وعبرت الزاهد عن فرحتها بالعصفور الصغير الذي حصلت عليه، بنشر صورها بعد الجلسة عبر خاصية الأستوري على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

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وكانت الزاهد اثارت جدلاً واسعاً بتغريدة على تويتر قالت فيها “تغور الضحكة من وش اللي عاوز شرح إفيه”، الامر الذي احدث تفاعلاً كبيراً مع الجمهور الذين علقوا عندها بكثافة.

الفنان المصري أحمد فهمي، كشف مؤخرًا خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج “8 الصبح”،موعد زفافه على هنا الزاهد، قائلًا: إنه سيكون في بداية شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى إنه سيسافر في 20 أغسطس لتصوير فيلم سينمائي، ثم يعود يوم 9 سبتمبر ليحتفل بزفافه، ثم يسافر في 20 سبتمبر لاستكمال تصوير الفيلم.

يذكر أن هنا الزاهد، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “الواد سيد الشحات”، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن.