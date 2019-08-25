أحمد مجدي يعترف بتعاطيه للمخدرات للمرة الأولى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد مجدي، عن فترة دراسته وكشف تفاصيل جديدة لجمهوره للمرة الأولى.

أحمد مجدي، قال خلال لقائه في برنامج “معكم منى الشاذلى”، والمذاع عبر فضائية cbc: “كانت لدي رغبة لإثبات نفسي بالمدرسة وإتجهت للمخدرات وكنت أحصل على مصاريف الدروس الخصوصية لشراء المخدرات واتهرب من الدروس”.

وأضاف: “عندما علمت عائلتي بهذا الأمر تراجعت على الفور لأنني شعرت بألم نفسي لديهم لذلك قررت التوقف عن كل هذه التصرفات الخاطئة”.

وخلال البرنامج كشف أحمد مجدي عن عشقه لإقتناء الآلات الموسيقية الغريبة والبدائية، موضحًا أنه يقدر قيمتها بشكل كبير.

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الفنان الشاب أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، وشارك مع والده في فيلم “مولانا” للفنان عمرو سعد، وكان آخر أعماله مشاركته كضيف شرف في فيلم “ليل خارجي” ومسلسل “الواد سيد الشحات”.

ويعد من أنجح الأدوار التي قدمها أحمد مجدي منذ دخوله المجال الفني، دوره في مسلسل “العهد”، والذي عرض قبل سنوات من الآن وحقق نسبة نجاح كبيرة وهو من بطولة غادة عادل، وآسر ياسين، وأيتن عامر، وسلوى خطاب، وأروى جودة، و صبري فواز، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي وحقق نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه.