أول ظهور لمولودة كريم فهمي الثالثة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رُزق الفنان المصري كريم فهمي بابنته الثالثة من زوجته دانيا البناوي.

زوجة الفنان المصري نشرت صورة لها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها وهي تحمل مولودتها “جميلة”، لكنها حرصت على إخفاء معالم وجهها.

زوج فهمي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “جميلة كريم فهمي..الحمد لله”، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من متابعيها.

Advertisements

وكان الفنان المصري كريم فهمي قد أعلن هذا الخبر السعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة فهمي، كانوا يومين صعبين قلق وحضانة وتعب أعصاب».

وتابع: «من اصعب الايام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا و نعومي و چميله ، آمين».

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأه على سلامة زوجته ووصول ابنته جميلة، كما هنأه عدد من أصدقائه بالوسط الفني.

وكان كريم فهمي قد أعلن منذ فترة عن انتظاره لطفلته الثالثة منذ أسابيع، حيث نشر صورة له مع زوجته في السيارة، والتي ظهرت عليها علامات الحمل.