تارا عماد تكشف عن جنسية والديها وسر إصابتها بالاكتئاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية وعارضة الأزياء تارا عناد، عن حياتها الخاصة للمرة الأولى وجنسية والديها.

تارا، قالت خلال لقائها في برنامجOnSet” الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، ويذاع عبر فضائية ON E، إنها ليست مصرية بالكامل، إنما لجهة والدها، وأن والدتها يوغسلافية من مونتينيجرو.

وأضافت، أنها شاركت في مسابقة ملكة جمال المراهقات، وهي في سن 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال إفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010.

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وعن عدم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي أكدت أن هناك دوراً عرض عليها في رمضان لكنها لم تجد نفسها فيه، نافية أن تكون قدمت دورها في صاحب السعادة بديلة للفنانة ياسمين صبري.

كما تحدثت عن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة، إنها تعرضت للاكتئاب في نهاية العام الماضي، بسبب وقوعها في فخ الإدمان غير الصحي لتلك المنصات، واحتياجها لها للحصول على السعادة، من خلال التعليقات الإيجابية للمتابعين على صورها.

وأضافت، أنها أدركت أن ارتباط سعادتها برضا الناس على مواقع التواصل، دفعها للابتعاد عنها وإعادة النظر في طريقة تعاملها معها.