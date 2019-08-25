لطفي لبيب يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري لطفي لبيب، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بجلطة خلال الشهور الماضية.

لطفي لبيب، قال خلال لقائه في برنامج “مساء dmc”مع الإعلامي رامي رضوان والمذاع عبر فضائية dmc: “أصبت بجلطة أثرت على يدي ورجلي ورغم أنه إبتلاء إلا أنني شعرت بالرضا الكبير لأن خلال فترة مرضي جلست في منزلي وتقربت بشكل أكبر لأحفادي والوقت معهم كان ممتعاً وهذا الوجه الطيب للمرض “.

وأضاف: “عندما ألعب مع أحفادي أتحول إلى طفل صغير وأتحدث معهم بنفس عقليتهم وتفكيرهم وأحب ذلك الأمر كثيرا”.

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وكانت الجلطة قد تسببت في ابتعاد الفنان لطفي لبيب، عن التمثيل لفترة ولكنه عاد بعدها وشارك في عدد من الأعمال وكان أخرها فيلم “خيال مآتة”.

“خيال مآتة” من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي وحسن حسني ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.