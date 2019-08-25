طليقة أحمد الفيشاوي تقيم دعوى قضائية جديدة ضده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مهندسة الديكور هند الحناوي، عن تحريك دعوى سب وقذف ضد طليقها ووالد ابنتها لينا.

طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، اتخذت هذا القرار بعد نشره فيديو يتهمها فيه باتهامات تسيء لسمعتها، ومنها إنه تم القبض عليها من قبل مع رجل غريب وهي في حالة سكر.

كما طالبته بتعويض مادي كبير، لما لحق بها من أضرار بالغة، بسبب تعرضه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أي دوافع، إلا لحصولها على حكم نهائي بحبسه، لامتناعه عن سداد نفقة ابنتهما لينا منذ فترة كبيرة، رغم علمه وتوقيعه وموافقته بأن تدرس في لندن.

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هند الحناوي، أكدت في تصريحات صحفية أنها لن ترد على الفيشاوي بطريقته وبينهما القضاء، مناشدة نقابة الممثلين ونقيبها وكافة جهات الدولة بسرعة تنفيذ العدالة بتسليم الفيشاوي لمباحث تنفيذ الأحكام لدفع النفقة، لافتة إلى أنه وقتها كل شيء سينتهي، لأنها لا تريد حبسه.

وتابعت إن طليقها يمتلك ثروة طائلة في البنوك، ورغم ذلك يتهرب من الإنفاق على ابنته، ويعاني من مشاكل كبرى مع الضرائب في مصر، قائلة: “نريد فقط أن يتحمل مسؤولية ابنته وينفق عليها.. هو يهاجمني ويشوه صورتي بسبب حكم سجنه، رغم أنني وعائلتي أنفقنا على ابنتي التي تتعلم بالخارج ملايين، وهو لم يدفع شيئاً لها”.

كما كشفت والدتها في تصريحاتها لبرنامج “عرب وود”، أن سبب اعتراض أحمد الفيشاوي على سفر ابنته للخارج هو لأنه يريد أن تتربى في بيئة إسلامية محافظة.

يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي؛ أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجدداً إلى إنجلترا عند عودتها لمصر.