داليا مبارك تفتتح «ليالي الطائف» بـ«لوك» سندريلا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

افتتحت الفنانة السعودية داليا مبارك فعاليات «ليالي الطائف» في سوق عكاظ بحفل غنائي ضخم، بمشاؤكة الفنان السعودي عبادي الجوهر.

داليا خطفت أنظار الحضور بمجرد صعودها على المسرح بطلّة لافتة، ارتدت فيها فستان أبيض منفوش ذو تطريزات فضية براقة، مسدلة شعرها للخلف بتسريحة أنيقة، وهو الـ«لوك» الذي شبهها فيه محبيها بالسندريلا، حيث اشعلت الفنانة الشابة حماس الجمهور بباقة من أجمل أغانيها.

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وفي تعليق على صور من أجواء الحفل، اعربت داليا عن سعادتها بنجاح السهرة، وشكرت كل القائمين على الحفل، حيث كتبت: «عدت اليوم بمشاركتي في احتفالات موسم الطائف في سوق عكاظ كل الشكر لجمهور الطائف الجميل و كل الامتنان للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة معالي الاستاذ احمد الخطيب و مجموعة MBC وكل القائمين على موسم الطائف و مهرجان سوق عكاظ على التنظيم الرائع والمجهود الجبار».

من ناحية أخرى، طرحت داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان «درب المضيع» كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع ميثم علاء الدين، ناي وسام خصاف.