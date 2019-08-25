ميادة الحناوي تكشف السبب الحقيقي لإلغاء حفلها في لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نفت الفنانة السورية ميادة الحناوي ما اثير بشأن الغاء حفلها الذي كان من المقرر أن تحييه ضمن مهرجان حراجل في لبنان بسبب وضعها الصحي السئ، وكشفت الأسباب الحقيقة لألغاء الحفل.

الحناوي أكدت أنها اضطرت لإلغاء الحفل بسبب سوء التنظيم، وقالت: «أنا نادمة لأنّي وافقت على الحضور إلى المهرجان، نادمة بسبب العقد الذي وقّعه مدير أعمالي ولم أشرف عليه ولم يحفظ حقوقي، لكنّ محبّتي للشعب اللبناني لا ينتقص منها شيء، وأعده بلقاء قريب ان شاء الله».

الشخص الذيس اتفق مع مدير أعمال الحناوي على الحفل يعمل طبيب أسنان، و قد أكد للفنانة ومدير أعمالها أنه سبق ونظّم حفلاً للفنان زياد الرحباني، وهو ما دفع النجمة السورية للموافقة على احياء الحفل، بالرغم من أنها لا تعلم أين تقع حراجل في لبنان بحسب تصريحاتها لـ«سيدتي».

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ميادة كشفت كواليس الساعات الأخيرة قبل قرارها بإلغاء الحفل قائلة: «كنت قد حضرت إلى بيروت، وحجزوا لي في فندق لورويال-ضبية، وكنت أستعد صباح أمس الخميس لمقابلة مع الإعلامي روبير فرنجية عبر إذاعة صوت الغد عند الساعة الثانية عشر، على أن أذهب بعدها إلى بروفا مع المايسترو إيلي العليا عند الساعة الثالثة، إلا أنّ كلّ هذه الترتيبات ألغيت، فوضّبت حقيبتي وعدت إلى الشام».

النجمة السورية شددت على أنها لم تقاضى ولو جزء من أجرها عن الحفل، لافتة إلى أنها لم تطلب مقابل مادي كبير كما أشيع، وأوضحت: «أنا أعرف أنّ الوضع الاقتصادي سيّء، وأنا ندمت جداً لأني حضرت. كما أنّني لم أطلب مبلغاً كبيراً، بالعكس ما طلبته كان عادياً جداً ومنطقياً».

على جانب آخر، كشفت ميادة الحناوي عن أنشطتها الفنية المقبلة بقولها: «لديّ حفلة في دار الأوبرا يوم الخميس المقبل في دمشق، ولديّ إطلالة تلفزيونية مع الإعلامية رابعة الزيات في قناة “لنا” كما لديّ مشروع في الأردن».