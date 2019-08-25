زينة تهاجم ريهام سعيد والأخيرة تعايرها بأولادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الفنانة المصرية زينة، هجوما حادا على الإعلامية ريهام سعيد، بسبب تصريحاتها الأخيرة ووصفها لمرضى السمنة بأنهم موتى وعبء على الدولة.

زينة، علقت على الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية إنجيل وجدان للرد على تصريحات ريهام سعيد قائلة: “والله ما في عبء علي الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل”.

وأصافت: “بتتريق علي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات و إسدال، رخيصة انا مش فاهمه ليه تبقي موجوده واحده زي دي اساسا منتهى عدم الاحترافيه وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل ايه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب”، ولكنها سرعان ما قامت بحذفه.

في الوقت نفسه ردت ريهام سعيد على هجوم زينة عليها بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، قالت فيه: “ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد.. ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي”.

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وأضافت: “أنا اللي موجودة ازاى؟.. على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور والافتراء على الناس..”، وذلك في إشارة إلى أزمة توأم زينة وقضيتها مع الفنان أحمد عز الذي ترتبط معه ريهام سعيد بعلاقة صداقة.

ريهام سعيد، تراجعت عن المنشور بعد وقت قصير وحذفته عبر إنستجرام، ولكنها تركته عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

وبدأت الأزمة بين ريهام، وزينة، عندما قامت ريهام، بالدفاع عن أحمد عز، وقت أزمته مع زينة على نسب الأطفال، من خلال برنامج “صبايا الخير”.

وتجددت الأزمة مؤخرًا بسبب دفاع ريهام المستمر عن عز، وذلك وقت نشوب مشاجرة بينه وبين زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي منذ عدة أيام، حيث علقت ريهام، على الأمر قائلة :”برضو هقول حسبي الله ونعم الوكيل زي ما قلتها من 3 سنين وبهدلتني في المحاكم من غير حق”.