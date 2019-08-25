صفاء الطوخي في لقطة نادرة من طفولتها مع والدتها الكاتبة الراحلة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 55، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة من طفولة الفنانة المصرية صفاء الطوخي.

الصورة نشرتها الفنانة من قبل عبر حسابها الخاص منذ سنوات، عقب وفاة والدتها الكاتبة الكبيرة فتحية العسال، وظهرت فيها صفاء على الشاطئ برفقة والدتها وهي طفلة.

صفاء الطوخي نشأت وسط أسرة فنية فوالدها هو الكاتب الكبير عبدالله الطوخي، ووالدتها المفكرة والكاتبة الراحلة فتحية العسال، والتي أثرت في شخصية صفاء جدا.

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صفاء الطوخي من مواليد شهر أغسطس عام 1964، وأكملت هذا العام 55 عاما.

شاركت الفنانة مؤخرا في مسلسل «أبو العروسة»، مع عدد من الفنانين ومنهم سيد رجب وسوسن بدر ونيرمين الفقي.

كما شاركت صفاء في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح.

ومن أبرز أعمالها التلفزيونية: «محمد علي - لحظات حرجة - بنات في بنات - ويأتى النهار- ابن موت - ريش نعام - ماما في القسم - بالشمع الأحمر - طوق نجاة - قانون المراغي- خاص جدا - شط اسكندرية - قضية رأي عام».