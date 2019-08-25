رشوان توفيق: أزور قبر زوجتي فجرًا ولهذا السبب أندهش البعض من حبي لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري رشوان توفيق، عن زوجته الراحلة والتي رحلت عن عالمنا يوم 16 يوليو الماضي.

وقال خلال لقائه في برنامج “الجمعة في مصر”، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، إنه حريص على زيارة قبر زوجته بصفة مستمرة.

وأضاف: “أذهب لزيارة قبر زوجتي عقب صلاة الفجر بمفردي، و كنت متواجداً عندها يوم الجمعة، بمدينة رأس صدر، وعندما أتواجد مع الناس وأتحدث معهم ذلك يشعرني بالصبر قليلا على فراقها”.

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الفنان المصري تابع: “في حالة أن أكون بمفردي أجدها متواجدة معي دائما”، مؤكدًا أنه مر على فترة زواجهما 62 عاماً، ولم تشعره في يوم بالضيق، حتى عندما كانا يختلفا معاً كانت تقول لي يا حبيبي.

وأستطرد: البعض اندهش من حبي لزوجتي وشدة حزني لوفاتها، وذلك قد يكون نتيجة أنني فنان بسيط، وحياتي ليس بها أي خروج عن التقاليد أو الأخلاقيات، وهو ما جعل المجتمع المصري والعربي يعيش ويتأثر معي لحظات حزني على فراقها.

يذكر أن زوجة الفنان رشوان توفيق، رحلت عن عالمنا في 16 يوليو الماضي، وحضر العزاء عدد كبير من المشاهير، ومنهم أحمد حلمي ورجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي وغيرهم.