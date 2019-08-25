شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنف فيلم جوكر Joker بطولة النجم العالمى جواكين فونيكس، كفيلم للكبار فقط، لاحتوائه على العديد من مشاهد العنف والقتال والدموية.

ومن المقرر ان يطرح الفيلم الجديد فى أكتوبر المقبل، فى دور العرض السينمائى، والذى سيسرد فترة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوي للانتقام.

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وفى سياق متصل حظيت شخصية الجوكر التى ظهرت في فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً وكان لها تأثير وصدي كبير فى عالم السينما.

وسيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل .