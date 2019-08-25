جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد!

كتب امير فتحي في الأحد 25 أغسطس 2019 02:47 صباحاً - فجّرت الموديل العراقية جيهان هاشم جدلاً واستياءً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامها بالتقاط صور استعراضية في جامع “النداء” التابع لديوان الوقف السني في العاصمة العراقية بغداد .

فقد نشرت جيهان هاشم صورا لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت معرفة بمسجد النداء قائلة: “إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام جامع النداء وتبلغ مساحته الكلية 5000م2 ومساحة الحرم 1500م2 ويستوعب لحوالي 3000 مصل وتعلو الحرم قبة كبيرة وفيه منارتان كما يحتوي على مصلى للنساء ومنزل للإمام والخطيب ومنزل آخر للخادم والمؤذن”.