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نداء شرارة تُوجِّه رسالة إلى حبيبها المجهول

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نشرت الفنّانة الاردنية  نداء شرارة رسالة ساخرة موجّهة إلى الشخص الذي يراقبها عن بعد ومعجب بها، وطلبت منه أن يخلق معها حديثاً.

وبشكل ساخر نشرت نداء شرارة منشوراً عبر حسابها الشخصي على «انستقرام»، يحمل عبارة: «يا من تراقبني من بعيد أيها المعجب، اخلق معي حديثاً... كلهم خطبوا الله لا يوفقك».

وأرفقت منشورها بضحكات، وعلّقت: «بمزح... بمزح»، وتوالت التعليقات على ما كتبته بالضحكات المتبادلة. 

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