شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسببت فى خلاف بين لينا ووالدها أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت منذ أيام رسائل أرسلها الفنان أحمد الفيشاوى لابنته لينا، عقب حصول والدتها على حكم من المحكمة بحبسه لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد نفقة ابنته، لدفع مصروفات المدرسة الخاصة بها منذ فترة كبيرة.

وجاءت هذه الرسائل بشكل قاسى حيث قال لها، "خلاص يا لينا ماتكلمنيش تانى أبدا، أنت شاكرة ليا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لو مامتك محتاجة أى مساعدة ترجع للمحامى، وبطلى تتواصلى معايا، أنتى ما تستحقيش الحب الأبوى اللى أنا أديتهولك، علشان أنا ماعملتش الصور دى للإعلام، أنا عملتها كذكريات ليا وليكى، ودلوقتى أنا بتمنى أمسح كل الذكريات الحلوة دى وأمسح العلاقة دى من حياتى، ودلوقتى أكتر وقت إنتى ما تستحقيهاش فيه، الراجل اللى كان متعود يبقى كويس معاكى أنتى ومامتك خلاص مات، ودلوقتى أخرجى من حياتى".

ولكن يبدو أن هذا الخلاق لم يقتصر فقط على المطالبة بمصروفاتها أو بالحكم القضائى بحبسه شهرًا، ولكن من خلال حديث الفيشاوى بأن الصور التى تجمعه بها تسببت فى مضايقته بعد قوله لها إن هذه الصور أعطاها لها كذكريات وليس للنشر عبر وسائل الإعلام، رغم أن هذه الصور لا تحتوى إلا على الحب والمودة بين الابنة وأبيها وجدها وجدتها.



سمية الألفى وحفيدتها لينا



سمية الألفى وحفيدتها لينا



فاروق الفيشاوى وحفيدته لينا





أحمد الفيشاوى مع ابنته لينا





فاروق الفيشاوى وحفيدته لينا





سمية الألفى وحفيدتها لينا على البحر





قبلة لينا الفيشاوى لجدها فاروق فى وجود سمية الألفى





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-احمد-الفيشاوى-وابنته-لينا



-فاروق-الفيشاوى-وسمية-الالفى-ونجلهما-عمر-وحفيتدهما-لينا-(2)



-سمية-الالفى-وحفيدتها-لينا-(2)



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