شكرا لقرائتكم خبر عن ملحم زين يستعد لإحياء حفل غنائى فى مهرجان قرطبا بلبنان.. اعرف موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لإحياء حفلا غنائياً كبيراً في لبنان ضمن حفلات مهرجان قرطبا، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الأحد 1 من شهر سبتمبر المقبل.

ويقدم ملحم زين خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد وهى "صفي قلبي"، "قولوا"، و"مدري شو بني"، و"لهون وبس"، "من مدة"..وغيرها

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يذكر أن ملحم زين طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "ملحم 2019"، ويتضمن خمس أغنيات باللهجة اللبنانية، من كلمات فادي أبو خليل، ومن ألحان سليم محمد سلامة، ولاقى الألبوم قبولًا كبيرًا لدى جمهوره بلبنان.