شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "بحر" على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الدعائى لمسلسل "بحر"، بطولة الفنان ماجد المصرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

وأوضحت القناة، أنه سيجرى عرض المسلسل بدءًا من يوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ونورهان ومنه عرفة.