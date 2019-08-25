ليالي الصيفية| نسرين طافش وأبناء أصالة وسط البحر وابنة "الهضبة" رفقة صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد لكم في هذا الباب صور النجوم في رحالتهم الصيفية.

كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة تجمعه بشيكو وشريف رمزي وشقيقه محمد عبدالعزيز، بملابس البحر.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي صورة تجمعها بأخوتها وهم في مركب، وسط البحر، وعلقت عليها: "رجالي".

بيتر ميمي

نشر المخرج بيتر ميمي صورة سيلفي له خلال قضاء إجازته في أمستردام بهولندا.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة لها على البحر، خلال إجازتها الصيفية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة اللبنانية نسرين طافش صورة لها مع عائلتها وسط البحر، وهم يضعون شرائح البرتقال على وجههم، وعلقت عليها: "ضحكة".

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة له وهو يجلس على الصخور أمام البحر.

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كنزي دياب

نشرت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورة لها مع مجموعة من أصدقائها.

ماجد المصري

نشر الفنان ماجد المصري صورة له بتقنية الأبيض والأسود، خلال إجازته التي يقضيها في مدينة العلمين.

حسن الشافعي

نشر الملحن حسن الشافعي صورة سيلفي له وهو بملابس البحر، خلال إجازته الصيفية.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورتين لها داخل أحد المطاعم خلال إجازته التي تقضيها في الساحل الشمالي، كما نشرت صورتين آخريين أمام البحر.

عابد فهد

نشر الفنان عابد فهد صورة مع ابنه وبنته، وهم بملابس التجديف، استعدادا لمغامرة في البحر في اليونان.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها وهي ترتدي ملابس البحر وقعبة أمام البحر.

ريا أبي راشد

نشرت الإعلامية ريا أبي راش