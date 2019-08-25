ياسمين رئيس دون مكياج ونجوى كرم بفستان أبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 من أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أبيض اللون.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

دنيا سمير غانم

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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، جمعتها بشقيقتها إيمي.

سيتفاني صليب

نشرت الفنانة سيتفاني صليب صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية نظارة شمس وقبعة.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة على طريقة "سلفي".