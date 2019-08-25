نبيل الحلفاوي عن "شيكا": "في حالة سلام داخلي ونقاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: علق الفنان نبيل الحلفاوي، على تألق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، عقب عودته إلى صفوف الفريق. وكتب الحلفاوي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "شيكا.. في حالة سلام داخلي ونقاء.. أرجوكم حافظوا عليها". وتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ديكاداها، في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بـ6 أهداف مقابل لا شيء.

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