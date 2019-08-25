بسبب أزمات الكهرباء والصرف والديون.. راغب علامة يهاجم حكومة بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

وجه النجم اللبناني راغب علامة هجومًا قاسيًا لحكومة بلاده، بسبب أزمات الكهرباء والماء والصرف، وذلك عبر حسابه على "تويتر".

وكتب "علامة" في تغريدته: "حكومة من 30 وزير وما في كهربا ولا ماء ولا حل للنفايات ولا للصرف الصحي ولا للبيئة اللي ربنا وهبنا اَياها ولا للاقتصاد ولا لمحاسبة الحرامية اللي سرقوا البلد ونهبوه وحطوا علينا ديون تفوق الـ ١٠٠ مليار دولار.. يا ضيعانك يا لبنان

.. واللي فيه تحت باطو مسلة بتنعرو".

يذكر أن راغب علامة يحرص دائمًا على توجيه الانتقاد لحكومة بلاده بسبب أدائهم اتجاه المشكلات التي تواجه البلاد، كان اَخرها بسبب الوضع المالي وارتفاع الدين.