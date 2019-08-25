سلمى صباحي تغني للأطفال في "الساقية".. تعرف على تفاصيل الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الإعلامية والفنانة سلمى صباحي موعد حفلها لأغاني الأطفال بساقية الصاوي، من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.

وكشفت سلمى صباحي عن إحيائها حفلا غنائيا للأطفال بساقية الصاوي بالزمالك، يوم الجمعة المقبل، الساعة 3 عصرًا.

وأضافت: "يا بنات يا ولاد ماما سلمى هاتعملنا حفلة حلوة.. يالا بينا نحجز ونحضر الحفلة نغني ونتبسط مع ماما سلمى، وكمان نتصور معاها بعد الحفلة، الحفلة هاتبسط الصغار والكبار وهانغني فيها أغاني الأطفال الحلوة، الحفلة مليانه مفاجآت"، وتنقسم أسعار التذاكر إلى فئتين هما 50 و100 جنيه،

