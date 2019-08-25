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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
ناشدت الفنانة شيرين رضا، المسؤولين، بالاهتمام بأزمة القمامة في قرية خان يوسف، على طريق أهرامات أبو صير.
وكتبت: "كنت في زيارة بجوار سقارة كنتري كلوب علي طريق أهرامات أبو صير، طريق معالم سياحية، واكتشفت أن مفيش حاجة اسمها زبال، أو ان الحي يبعت ياخد الزبالة، وإن معظمهم بيرمي زبالته في الترعة!! رجاء من المسؤولين عن السياحة والبيئة والمحليات ايجاد حل لهذه الكارثة البيئية".
وتهتم الفنانة شيرين رضا، دائما، بالأزمات البيئة والحيوانية، ودائما ما تنشر استغاثات عبر حساباتها، لمعالجة بعض المشكلات الخاصة بالبيئة أو التعامل مع الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| وصفتها بـ"الكارثة البيئية".. شيرين رضا تناشد المسؤولين بسبب "ترعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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