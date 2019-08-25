قبل عرضه في "تورنتو".. الكشف عن البوستر الرسمى للفيلم المصري "بعلم الوصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "بعلم الوصول"، بطولة بسمة، عن البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه لأول مرة عالميًا بمهرجان تورنتو خلال دورته القادمة من 5 إلى 15 سبتمبر.

وظهرت بسمة منفردة على أفيش الفيلم الذي سيعرض ضمن مسابقة اكتشاف.

ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة 6 سبتمبر، على أن يُعاد عرضه يومى السبت والأحد 7 و15 سبتمبر.

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يحكى الفيلم قصة هالة، التى تعانى من الخوف من الهجر منذ أن توفى والدها وهى فى الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

"بعلم الوصول" من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك فى بطولته بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ورفل عبدالقادر.