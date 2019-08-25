حسام داغر يهنئ محمد رمضان.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأ الفنان حسام داغر، صديقه الفنان محمد رمضان بنجاح حفله في الساحل الشمالي، أمس.

ونشر داغر، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه برمضان، وعلق عليها: "مبروك يا حبييي، أقوى حفلة في الساحل، إبهار عالمي خصوصا، وأنت طاير، مبروك كل الأبطال اللي معاك، المخرج تامر كرم ومصمم الاستعراضات مصطفى حجاج، والقبطان المايسترو ياسر سليم".

وأحيا رمضان، أمس، حفله الغنائي الثاني، والأول له في الساحل، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

الحفل من إخراج تامر كرم، ويُقام بالتعاون بين المنتج ياسر سليم شركة (بلاك آند وايت)، وبإدارة أعمال شركة (مزيكا) للمنتج محمد محسن جابر، وفريق العمل به يضم وليد الحريري "شاشات وإضاءة"، وسامي يوسف "ألعاب نارية"، وتامر فوزي "مسرح".