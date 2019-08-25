قناة "الحياة" تبدأ عرض مسلسل "بحر" في هذا الموعد



طرحت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الدعائي لمسلسل "بحر"، بطولة الفنان ماجد المصري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

أوضحت القناة أنه سيتم عرض المسلسل بدءًا من يوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة.

ومن إنتاج شركة سينرجي.أوضحت القناة أنه سيتم عرض المسلسل بدءًا من يوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة.

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