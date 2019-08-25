فيديو.. 700 ألف مشاهدة لأغنية هيفاء وهبي الجديدة

نجحت أغنية شاغلة كل الناس للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي في تحقيق مشاهدات تقترب من الـ 700 ألف مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري وتوزيع وميكساج توما.

يذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخراً حفل غنائي في الساحل الشمالي قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، بالإضافة لأغنيات ألبومها الأخير. مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمد الوزيري وتوزيع وميكساج توما.يذكر أن هيفاء وهبي أحيت مؤخراً حفل غنائي في الساحل الشمالي قدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها، بالإضافة لأغنيات ألبومها الأخير.

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