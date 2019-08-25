انتخابات الرئاسة تتسبب في تقديم موعد مهرجان أيام قرطاج

أعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية بتونس تقديم موعد الدورة المقبلة من المهرجان لتقام خلال الفترة من 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبر لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس بعد أن كانمن المقرر أن يقام المهرجان يوم 2 نوفمبر .
واختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف: لبنان عن العالم العربي،نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الأسيوية.
وقررت وزارة الثقافة التونسية تكريم اسم المنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان أيام قرطاج بإطلاق الدورة باسمه وتكريمه، وعدم تكليف مدير جديد يحل مكانه وإقامة الدورة الجديدة بما وضعه من تصورات.
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