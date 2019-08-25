العذراء وأبناء قابيل وسلطان الحرافيش في عروض القومي للمسرح غدا

يعرض المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء غد الأحد، عروض (تريفوجا) بالهناجر إخراج عادل مبروك، و(العذراء والموت) بمعهد الفنون المسرحية، إخراج سما إبراهيم ، و(أبناء قابيل) بقاعة سيد درويش اخراج اسلام تمام .

كما تضم العروض: (أخر رايات الأندلس)

بمسرح العالم الكبير إخراج مصطفى طه، و(سلطان الحرافيش) إخراج السيد فجل بمسرح العالم الصغير، وبمسرح البالون عرض (سيرة حب) لعادل عبده، وبقاعة الغد عرض (أبو كلبش)، وبمسرح الجمهورية (طقوس الإشارات) لسامح الحضري، وبمسرح ميامي (الإنسان الطيب) إخراج سعيد منسي.

وكانت افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز في حفل أقيم السبت الماضي، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى 30 أغسطس الجاري.