يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثى النجمة اللبنانية نور، فى ظهور خاص عبر "واحد من الناس"، حيث تكشف خلاله أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها المهنية ونشأتها ببيروت، وتخرجها من القسم الأدبي في مدرسة الراهبات، ثم التحقها بكلية الفنون الجميلة. من القسم الأدبي في مدرسة الراهبات، ثم التحقها بكلية الفنون الجميلة. كما تكشف "نور" كيف بدأت طريقها نحو النجومية عبر الإعلانات ومنها إلى السينما، كما قامت نور خلال الخلقة بالذهاب إلى دار أيتام ولقاء الأطفال لإدخال البسمة والسرور على قلوبهم ، فى بادرة طيبة لدور الفن والفنانيين فى رسم البسمة على شفاه الأطفال، وقامت نور بدور الإعلامية وهي تقوم بزيارة دار الأيتام. السينما، كما قامت نور خلال الخلقة بالذهاب إلى دار أيتام ولقاء الأطفال لإدخال البسمة والسرور على قلوبهم ، فى بادرة طيبة لدور الفن والفنانيين فى رسم البسمة على شفاه الأطفال، وقامت نور بدور الإعلامية وهي تقوم بزيارة دار الأيتام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نور تكشف أسرار آخر أعمالها الفنية ببرنامج واحد من الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.