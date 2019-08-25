الاثنين..عرض فيلم دمشق حلب بسينما الهناجر

استمراراً لعروض سينما دول البحر المتوسط والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السادسة مساء الاثنين 26 أغسطس فيلم "دمشق .. حلب" ، بطولة "دريد لحام" ، "صباح الجزائري" ، "سلمي المصري" ، إخراج باسل الخطيب . أغسطس فيلم "دمشق .. حلب" ، بطولة "دريد لحام" ، "صباح الجزائري" ، "سلمي المصري" ، إخراج باسل الخطيب . يروي الفيلم حكاية رحلة افتراضية في حافلة لنقل ركاب بين دمشق وحلب ، من خلال المذيع السابق الذي يسافر بالحافلة لزيارة ابنته ، الفيلم يرصد في إطار كوميدي ساخر إيجابيات وسلبيات ركاب الحافلة . يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي" د. ياقوت الديب " .

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