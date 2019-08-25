مدير التصوير سعيد شيمي يكشف كواليس عمله مع عاطف الطيب

تتوالى فعاليات معرض الساقية للكتاب وتستمر حتى السبت 24 من أغسطس، أما اليوم الجمعة 22 من أغسطس اشتمل برنامج اليوم على عدة لقاءات وحفلات توقيع مع دور النشر والتوزيع وهى "دار الهالة"، "دار تشكيل". كما نظمت دار "تويا" إيفينت" الصدمة مع الكاتب أحمد على بالإضافة لتقديم فقرة غنائية مع المطرب أحمد ياسر.

اشتمل الجزء الثانى من اليوم على لقاء مفتوح مع كاتب الرعب "محمد عصمت" صاحب القصص الأكثر رعبًا من دار

"نون" للنشر والتوزيع والذى تحدث مع الجمهور حول خبرته فى مجال كتابة قصص الرعب وتلى الحديث نقاش مفتوح مع الجمهور. ونهاية اليوم كانت مع المصور السينمائى سعيد الشيمى الذى قدم لقاء بعنوان "أفلامى مع عاطف الطيب" والذى تحدث فيه عن خبرته فى مجال التصوير وعلاقته بالمخرج الراحل عاطف الطيب بالإضافة إلى سرد جوانب من حياة طيب العملية والشخصية، أدار اللقاء عماد عدلى.

وسعيد الشيمى هو مصور سينمائي مصري، ولد في منطقة عابدين بمدينة القاهرة في عام 1943، إلتحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة لمدة ثلاثة أعوام ثم ترك الدراسة بها وإلتحق بالمعهد العالي السينما وحصل علي الدبلوم في عام 1971 وحصل كذلك علي دبلوم مدرسة التصوير الحديث الأمريكية بعد دراسة لمدة عامين ونصف بالمراسلة في عام 1969. قام بتصوير العديد من الأفلام لجمعية الفيلم بالقاهرة، كما عمل مديرًا للتصوير في عشرات الأفلام، منها: (الرصاصة لا تزال في جيبي، عنتر شايل سيفه، العار، اﻹمبراطور، الطريق إلى إيلات، جزيرة الشيطان).