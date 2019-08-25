مروة ناجى تتألق بالأصفر فى مهرجان أوبرا الإسكندرية

أحيت أمس الفنانة مروة ناجى ليلة من ليالى المهرجان الصيفى بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش بمصاحبة فرقة المايسترو الدكتور علاء ياسين وبرئاسة د. مجدى صابر.

وقدمت ناجى باقة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل و أشعلت الحفل بأدائها الذى جعل الجمهور يشاركها الغناء فى معظم الأغانى التى غنتها ومنها أغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم ، "يا إسكندرية " وهى من أغانى مروة والتى قامت بغنائها أمس على المسرح للمرة الأولى

حيث تفاعل الجمهورمع الأغنية بصورة كبيرة.

كما قدمت ناجي أيضا عدد من الأغنيات ومنها آل جاني بعد يومين ، حلوة يا بلدي، سهر الليالى أما براوة، وختمت الفاصل الأول من الحفل بأغنية " حبيت من قلبى " والتى تعرض لها حاليا على العديد من القنوات الفضائية من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

واستكملت الفنانة مروة ناجى الحفل بغناء مجموعة من

Advertisements

الأغانى خلال الجزء الثانى من الحفل حيث غنت برضاك يا خالقى بناء على رغبة الجمهور والذى اشتهرت بها عند ظهورها للمرة الأولى ببرنامج ذا فويس وغنت أيضا وحياتك يا حبيبى، التوبة، حرمت أحبك، قلبى دليلى وانت عمري.

يذكر أن الفنانة مروة ناجى تعيش حاليا حالة من النشاط الفنى بتقديم العديد من حفلات الصيف , حيث أحيت مؤخرا حفل ضخم بمحكى القلعة بالقاهرة ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة , كما إحتفلت مؤخرا مع جمهورها بتخطى أحدث أغنياتها "حبيت من قلبى " حاجز الثلاثة مليون مشاهد وذلك خلال فترة وجيزة من طرح الكليب.