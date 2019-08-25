كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنجي علاء: درة مفاجأة في "بلا دليل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السيناريست إنجي علاء، أن شخصية حبيبة التي تقوم بها النجمة درة شخصية صعبة ومركبة.

وقالت السيناريست انجي علاء، "درة استعدت لأداء الشخصية ببراعة مع المخرجة منال الصيفي وأتوقع أن درة ستكون مفاجأة للجمهور في بلا دليل".

وأضافت المؤلفة أن جميع أبطال العمل سيظهرون بشكل جديد في إطار درامي مختلف فبلا دليل دراما إجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والاثارة والمسلسل في مرحلة التصوير.

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ومن المقرر عرضه شهر أكتوبر القادم وهو من نوعيات المسلسلات التي تتضمن ٤٥ حلقة .

وأشارت المؤلفة إلى أنها سعيدة جدا بالعمل مع درة ومع باقي الكاست وان الجميع يعمل على ظهور العمل في أفضل صورة وتتمنى ان يكون على المستوى الفني المطلوب وان يكون عند حسن ظن الجمهور.

بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي واحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.