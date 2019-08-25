شكرا لقرائتكم إليسا بأول تعليق بعد قرار الاعتزال.. هل تراجعت؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن شغل قرارها الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل، والأهم من ذلك جمهورها ومحبيها، خرجت الفنانة اللبنانية إليسا عن صمتها وعلّقت بأول ردة فعل منها بعد قرار اعتزالها، حيث تفاعلت نجمة "إلى كل اللي بحبوني" مع كل التعليقات ورسائل المناشدة التي وصلتها من أهم الفنانين وطبعا من المعجبين، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقته خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعادت نشر تغريدات عدد كبير من نجوم الفن الذين عبّروا عن حبّهم لها وطلبوا منها أن تتراجع عن قرارها الذي اعتبروه "غير مقبول".

وفي تغريدة لها عبر تويتر، وجهت إليسا شكرها العميق لكل من ساندها، مشيرة إلى حجم الحب الكبير الذي تحمله من أعماقها للجميع بعد كل هذا الدعم، كما ذكّرت محبيها بألبومها الغنائي المنتظر، دون أن تنوّه بما إذا كانت قد تراجعت عن قرارها أم لا.

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يذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت قد صدمت متابعيها بعد أن نشرت تغريدة، الاثنين، تعلن فيها بشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية.

وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا الاثنين: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".