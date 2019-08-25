شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي إيليوت تطلق ألبوم غنائى "قصير" اسمه Iconology يحتوى على 5 أغنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية ميسي إيليوت البوم غنائي جديد حمل اسم " Iconology " و ذلك بشكل مفاجئ، الألبوم يضم 5 اغاني و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و ابرزها " npr " .

يذكر أن ميسي اليوت سوف يتم تكريمها بحفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019 والمقرر إقامته 26 أغسطس الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تنل جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award ، و ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.