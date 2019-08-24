وفاة والدة الفنانة السورية رنا الأبيض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فُجعت الفنانة السورية رنا الأبيض، بوفاة والدتها وطفة حسن، ونعتها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشرت رنا الأبيض، صورتين لوالدتها وهي في مرحلة الشباب والكبر، وعلقت عليها قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون السلام لروحك ياحبيبة الروح”.

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وتفاعل عدد كبير من النجوم مع تغريدة رنا، وسارعوا إلى تقديم واجب العزاء لها، متمنين لها الصبر والقوة منهم تولين البكري، ومصطفى الخاني، وإمارات رزق، وشكران مرتجى، والمخرج محمد زهير رجب، وغادة بشور، وتولاي هارون، وغيرهم الكثير، وتم تشييع الجثمان امس الجمعة بعد صلاة الظهر، وتم تقبل العزاء في صالة مبرة العامرية، يوم الجمعة والسبت والأحد.

من جانب آخر ظهرت الفنانة رنا الأبيض، في الموسم الدرامي الفائت بمسلسل “عطر الشام4” بشخصية “مطيعة ومسلسل “كونتاك” الكوميدي وكذلك مسلسل “حركات بنات”.

كما شاركت في مسلسل «ببساطة» إلى جوار أمام نزار أبو حجر، محمد حداقي، إنجي مراد، اندريه سكاف، رنا شميس، جيني إسبر، جمال العلي، أحمد الأحمد، باسم ياخور، والعمل من إخراج سيف الدين سبيعي.