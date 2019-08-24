10 دول تشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية ضمن الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، السبت، إن الدورة الجديدة ستجمع فرقاً من فنزويلا، وروسيا، واليونان، ورومانيا، ولبنان، فضلاً عن المالديف، وإندونيسيا، وفلسطين، وصربيا، و8 فرق مصرية.

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وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفاً، إذ يُنظَّم الافتتاح والاختتام في استاد الإسماعيلية، بعدما كان يقام في السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر الثقافة.

وتُنظَّم عروض الدورة الـ20 في الفترة من الـ3 إلى الـ7 من سبتمبر/أيلول، بحديقة الغابة، ونادي "الدنفاه"، ونادي "الفيروز"، وحديقة الشيخ زايد، إلى جانب عروض في مدن فايد والقنطرة غرب، والتل الكبير.

والمهرجان الذي تقيمه سنوياً وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، يعدّ من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية، ويجذب آلاف المتابعين كل عام.