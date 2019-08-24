الفنانة العالمية ديانا كينج تختتم مهرجان الجاز في تونس

يختتم المهرجان الدولي لموسيقى الجاز بمدينة طبرقة التونسية فعاليات دورته الـ47، السبت، بحفل للفنانة الجامايكية العالمية ديانا كينج، على مسرح "البازيليك".

وعٌرِفت النجمة الجمايكية بأغانيها المراوحة بين الجاز والهيب هوب وموسيقى السول، خصوصاً في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، على غرار "Shy guy" و"Ain't Nobody".

وشهد المهرجان أيضاً مشاركة واسعة من فرق ونجوم عالميين مثل الفنان الغيني الفرنسي مو كوياتي، كما تضمن سهرات لمجموعات تونسية أبرزها "ميراث" التي قدّمت، الجمعة، عرضاً يمزج بين الروك آند رول والميتال والجاز، أثار إعجاب الحاضرين.

وحول مشاركة فرق عالمية ضمن مهرجان الجاز بطبرقة، قال إلياس بوشوشة مغني فرقة "ميراث": "كنا ننتظر شيئاً كهذا، يليق بسمعة المهرجان وإشعاعه الدولي".

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وأفاد مالك بن عربية، مؤسس الفرقة وعازف الجيتار: "كلما تذكرت بدايتنا ينتابني شعور بالدهشة، لقد كنا نتمرن في منازلنا بعد أن أغلقت دور الثقافة في وجهنا، لأنهم كانوا يرون موسيقانا غريبة".



وتميزت الدورة الـ47 بحضور كبير من قبل التونسيين والسياح الذين توافدوا إلى مدينة طبرقة الواقعة شمالي غرب تونس، والتي تتميز بغاباتها وشواطئها الجميلة.

يذكر أن هذا الحدث الفني يعد من بين أفضل 5 مهرجانات جاز في العالم.



