أحمد شوبير يؤكد رحيل وليد أزارو عن الأهلي المصري

قال الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق: "إن إدارة النادي الأهلي أبدت موافقة على رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وتعرض أزارو لانتقادات لاذعة خلال الفترة الأخيرة بعد تراجع مستواه بشكل كبير على مدار الموسم الكروي الأخير.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: "إن الأهلي وافق بشكل كبير على رحيل أزارو"، لافتا إلى أن الإعلان الرسمي سيتم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق في السياق نفسه أن إدارة النادي أنهت الاتفاق مع مهاجم أفريقي جديد؛ تمهيدا للتعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوج الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه بعد صراع قوي مع الزمالك وبيراميدز على مدار الموسم الماضي.

وودع بطل مصر منافسات الكأس المحلي من الدور ثمن النهائي بالخسارة 0-1 على يد بيراميدز، كما غادر دوري أبطال أفريقيا مبكرا من دور الثمانية على يد صنداونز الجنوب أفريقي بالخسارة 1-5 في مجموع المباراتين.

وأعلن الأهلي مؤخرا إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني للفريق في أعقاب الخسارة من بيراميدز.

ولا تزال إدارة النادي القاهري تبحث عن التعاقد مع مدرب جديد لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الذي يستعد لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الغريم الزمالك بالإضافة لموقعة دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.