الناقد الفني طارق الشناوي يُؤكِّد أنَّ فيلم "خيال مآتة" افتقد المتعة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، سبب تراجع إيرادات فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي وسر الهجوم عليه.

وقال طارق الشناوي في تصريح خاص له: "مع الأسف الفيلم جاء عكس كل التوقعات ولا يتناسب مع عودة حلمي للسينما، فهو يعاني من مشاكل في السيناريو وبسرد الأحداث، والفيلم لا يفتقد الكوميديا التي اعتاد الجمهور رؤيتها بأفلام حلمي، لكنه افتقد المتعة أيضًا، وأتوقّع بأن يعيد حلمي التفكير من جديد في مشاريعه الفنية المقبلة".

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، وتشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسني وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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وتعرّض فيلم "خيال مآتة" للقرصنة وتم تسريبه عبر مواقع إلكترونية بجودة عالية على الرغم من تسريبها عبر إحدى دور العرض.

تسريب فيلم "خيال مآتة" جاء في الوقت الذي انقسمت حوله الآراء بين مؤيد ومعارض له، حيث كانت بعض الآراء تشيد بالعمل والبعض الآخر يرى أنه أضعف أفلام عيد الأضحى على الرغم من أن الفيلم حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 12 مليون جنيه في يومين تقريبًا.

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